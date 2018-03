635x357 Francia lanza campaña contra sexismo en anuncios. ANGELA CHARLTON (Associated Press)

Francia lanzó el martes una campaña nacional contra los estereotipos sexistas en la publicidad, desde los carritos que se promocionan como juguetes para niños hasta mujeres desnudas vendiendo aspiradoras.

Ha habido un aumento en este tipo de actos a favor de los derechos de las mujeres en el país, particularmente después de la ola de revelaciones de abuso sexual en Hollywood que pusieron la atención a la violencia sexual y el acoso en todo el mundo.

Sin embargo, a algunos les preocupa que esto vaya demasiado lejos. Participantes de la Semana de la Moda de París temen que la decisión afecte la libertad artística o sexual que muchos defienden en Francia.

El jefe de la Autoridad de Regulación Profesional de la Publicidad (ARPP) buscó calmar esos temores.

“La desnudez puede ser aceptable” en anuncios para bañeras o cremas corporales, por ejemplo, “pero no para vender un automóvil”, dijo Stephane Martin a The Associated Press.

Él fue uno de los que firmaron el estatuto donde prometen tratar de abolir “los estereotipos sexistas o sexualizados” en los anuncios, ya sea para hombres, mujeres, niñas o niños.

La idea es nombrar y provocar vergüenza a las compañías que dependen de los clichés sexistas como asociar un producto con un género en particular o usan el sexo sin necesidad.

Anunciantes y medios entregarán un reporte sobre sus esfuerzos para combatir el sexismo y enfrentarán sanciones por cualquier publicidad considerada “excesiva”.

“Estos estereotipos tienen un papel en las decisiones de vida de las mujeres”, dijo la legisladora centrista Celine Calvez, quien apoya la medida. La congresista también reconoció que este tipo de estereotipos también venden productos.

“La caja registradora habla”, dijo Martin. Los anunciantes dirigen la publicidad en aquellos que compran su producto, como las abuelas que adquieren muñecas para sus nietas, agregó el jefe de la ARPP.

“Algunas veces los anunciantes quieren ser más equitativos, pero se censuran ellos mismos... porque la sociedad es sexista”, agregó.

La influyente industria de la moda francesa seguramente estará bajo mayor escrutinio.

El martes en un desfile de Chanel, Geraldine Chaplin, hija del cineasta Charlie Chaplin, aplaudió las protestas contra el sexismo y demandas de igualdad salarial.

El acuerdo es parte de una serie de acciones emprendidas por el gobierno del presidente Emmanuel Macron a favor de los derechos de las mujeres. Los firmantes dijeron que esto es parte de una lucha mayor contra la violencia y el acoso a mujeres.

Esta semana la autoridad de transporte público de París lanzó una campaña contra el manoseo y el gobierno federal prepara una iniciativa que castigará el acoso callejero y establecerá por primera vez una edad de consentimiento sexual.