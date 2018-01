Se abre en Francia el primer juicio por los atentados de París de 2015

El primer juicio relacionado con los ataques de París del 13 de noviembre de 2015 se abre este miércoles en Francia con el enjuiciamiento de Jawad Bendaoud, acusado de haber alojado a dos de los yihadistas tras la masacre que dejó 130 muertos.

Bendaoud era el dueño del apartamento en el que Abdelhamid Abaaoud, un yihadista de alto rango del grupo Estado Islámico, presunto coordinador de los peores atentados de la historia reciente de Francia, y su cómplice Chakib Akrouh, se escondieron tras la matanza.

Los franceses descubrieron el rostro de Bendaoud cinco días después de los atentados, cuando la policía antiterrorista lanzó un asalto en un apartamento ubicado en Saint-Denis, un suburbio parisino, en el que se habían refugiado dos miembros de los comandos yihadistas.

En pleno operativo, este hombre, ahora de 31 años, contó ante las cámaras de televisión que transmitían en directo que era él el dueño del apartamento. "Alguien me pidió que alojara a dos personas durante tres días y lo hice", dijo, insistiendo en que "no sabía que eran terroristas".

La policía lo detuvo inmediatamente y fue inculpado unos días después. Esta escena surrealista se volvió viral en Francia y Bendaoud fue objeto de numerosas burlas por su presunta ingenuidad.

Los jueces del tribunal correccional de París deberán determinar si el acusado ayudó a los sospechosos a ocultarse o si los alojó sin saber quienes eran.

Los jueces de instrucción estiman que Bendaoud sabía que alojaba a dos de los autores de los atentados de París, pero desconocía sus proyectos futuros. En efecto, Abaaoud y su cómplice tenían la intención de hacerse estallar el 18 o 19 de noviembre de 2015 en La Défense, un barrio de negocios situado al oeste de París.

Este juicio tiene lugar unos días antes del de Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos de París, quien comparecerá ante la justicia belga a principios de febrero.

Desde su arresto Bendaoud no ha cesado de clamar su inocencia. "Nunca en mi vida he hablado con un miembro de un grupo terrorista, no tengo nada que ver con los atentados, ni de cerca, ni de lejos", escribió en 2016 a los magistrados, ante los cuales admitió que la noche del asalto de la policía antiterrorista había consumido drogas.

Jawad Bendaoud es un delincuente con un nutrido historial criminal. Fue condenado unos años antes de los atentados de París a ocho años de cárcel por una pelea que resultó en la muerte de un hombre. Esta vez se enfrenta a una condena de seis años de cárcel.

Desde su arresto, ha comparecido tres veces ante los tribunales, por haber prendido fuego a su celda, por tráfico de cocaína y por haber amenazado de muerte a policías.

El pasado 30 de octubre fue expulsado de una audiencia ante el tribunal de París. "¡Soy yo la víctima!", protestó colérico. "He pasado dos años desde en la cárcel sin ningún motivo, ¡No sabía nada!".

Bendaoud irá a juicio junto a otros dos hombres: Mohamed Soumah, uno de sus amigos, y Youssef Aïtboulahcen, hermano de Hasna Aïtboulahcen, fallecida en el asalto policial del 18 de noviembre de 2015 contra el apartamento en Saint-Denis, junto a Abaaoud y Akrouh.

La noche del 13 de noviembre de 2015, tres comandos de yihadistas fuertemente armados sembraron el terror en la capital francesa. Bares, restaurantes, una sala de espectáculos y los alrededores del estadio de Francia, donde se disputaba un partido, fueron blanco de ataques simultáneos, que se saldaron con la muerte de 130 personas.