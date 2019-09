Fuerzas con apoyo iraní sufren bombardeo en Siria oriental

Aviones de combate de origen desconocido atacaron el lunes un arsenal y varios puestos de milicias con apoyo iraní en la localidad de Boukamal, en el este de Siria y cerca de la frontera iraquí, según activistas de oposición siria.

Los ataques coinciden con crecientes tensiones en oriente Medio y en la crisis entre Irán y Estados Unidos tras el colapso del acuerdo nuclear de Teherán con varias potencias internacionales.

Un miembro de una milicia iraquí con respaldo iraní atribuyó a Israel el bombardeo en Boukamal. Israel no hizo comentarios en un primer momento.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el mes pasado que Irán no tiene inmunidad en ningún sitio y que el Ejército israelí “actuará _y está actuando ahora_ en su contra”.

Los ataques comenzaron el domingo por la noche y continuaron más allá de la medianoche, matando a 18 iraníes y combatientes aliados de Teherán, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña. El bombardeo causó daños importantes en el arsenal y varios vehículos.

The Sound and Pictures, un colectivo activista local en el este de Siria, dio una cifra de víctimas mayor, con 21 combatientes heridos y 36 heridos. El grupo dijo que el ataque había golpeado un depósito de armas de las Fuerzas Populares de Movilización iraquíes, formadas en su mayoría por milicias chiíes con apoyo iraní, aunque no especificó el origen de los muertos y heridos.

Un miembro de la milicia iraquí en Siria afirmó que Israel era responsable del ataque y añadió que cuatro misiles lanzados por aviones de combate habían alcanzado un puesto gestionado por combatientes iraníes y miembros del grupo libanés Hezbollah.

El oficial, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a la prensa, dijo que no había víctimas iraquíes del bombardeo, que según dijo ocurrió a unos 3 kilómetros (2 millas) de la frontera iraquí.

El Ejército israelí, por su parte, no hizo comentarios sobre el ataque, aunque dijo que varios cohetes lanzados el lunes desde Siria no habían llegado a su objetivo y cayeron fuera de Israel. Milicianos chiíes que operaban bajo órdenes de la Guardia Revolucionaria Iraní lanzaron los proyectiles desde las afueras de Damasco, según el Ejército. Las autoridades israelíes responsabilizaron al gobierno sirio del intento de ataque.

Israel considera a Irán como su mayor amenaza y se cree que ha atacado objetivos relacionados con Irán en países como Irak en las últimas semanas. Se sabe que ha atacado objetivos iraníes en Siria y Líbano en muchas ocasiones.

También el lunes, Hezbollah dijo que había derribado un dron israelí sobre el sur de Líbano esa madrugada, poco después de que la aeronave cruzara desde Israel, tras varias semanas de crecientes tensiones en la frontera.