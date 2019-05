Fuga de amoniaco en Chicago intoxica a más de 30 personas

Una fuga de amoniaco en un suburbio de Chicago provocó una oleada de llamadas al número de emergencias 911, mientras la gente, algunos con dificultad para respirar, reportaban los gases que enfermaron a más de una treintena de personas.

El Departamento de Policía del condado de Lake divulgó tres de los cientos de llamadas realizadas el pasado jueves poco después de que se empezó a filtrar amoniaco de unos tanques que eran remolcados por una grúa en la localidad de Beach Park, ubicada a unos 65 kilómetros (40 millas) al norte del centro de Chicago.

El miércoles, el diario Lake County News-Sun reportó que en una llamada se escucha a una mujer respirando con dificultad y tosiendo mientras le pide al operador enviar ayuda y alertas a los automovilistas a no conducir por la zona que estaba bajo una nube tóxica.

Un total de 37 personas se intoxicaron.

Las grabaciones fueron dadas a conocer en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad a la Información.

UPDATE: This appears to be an Anhydrous Ammonia spill, which created a dangerous chemical cloud in the area of Green Bay Rd and 29th Street. DO NOT GET CLOSE TO THE AREA! Residents in a 1-mile radius, STAY INSIDE, WINDOWS CLOSED! pic.twitter.com/aR43RO1gJp