Funcionarios: Diplomáticos hablan en Suecia sobre Venezuela

Suecia albergará negociaciones entre los principales actores que intentan resolver la revuelta política en Venezuela, el esfuerzo más reciente por reanimar los flojos intentos de llegar a una solución pacífica para la cada vez más profunda crisis que atraviesa la nación sudamericana.

Un diplomático europeo dijo el jueves que representantes de Naciones Unidas, el Vaticano, Cuba y la Unión Europea asistirían a las negociaciones. También indicó que Washington y Moscú se integrarían al diálogo en Estocolmo, aunque un funcionario estadounidense con conocimiento del tema dijo que su país no participaría.

“Las conversaciones en Estocolmo son para reforzar el diálogo en Noruega”, dijo el diplomático europeo, refiriéndose a las pláticas en Oslo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, mismas que se han estancado en los últimos días.

“Todas las partes sienten la necesidad de mantener la mayor discreción posible debido a que la mediación pasa por una etapa delicada”.

La reunión en Estocolmo se da en medio de una creciente presión internacional por alcanzar una solución negociada para poner fin a la disputa por el poder en Venezuela. El líder opositor Juan Guaidó ha canalizado la frustración de los molestos venezolanos, pero ha sido incapaz de debilitar el mandato del presidente Nicolás Maduro. En tanto, las aplastantes sanciones de Estados Unidos y los desabastos previos de productos básicos han hecho la vida aún más complicada para muchos venezolanos.

En una breve declaración durante una gira por el estado de Mérida, en el occidente de Venezuela, Guaidó dijo que había un diálogo en Estocolmo para discutir la crisis venezolana, pero no ofreció más detalles. Una fuente del gobierno venezolano con conocimiento de las pláticas se refirió a ellas como una pérdida de tiempo y dijo que sólo participaban diplomáticos de bajo nivel.

Una portavoz del ministerio del Exterior de Rusia, Maria Zakharova, dijo que las autoridades suecas albergaban una reunión internacional para buscar soluciones a la crisis venezolana. Indicó que Rusia contaba con la representación del director para Sudamérica de la dependencia.

Enrique Iglesias, un experimentado diplomático que fue asignado recientemente como enviado especial de la Unión Europea para Venezuela, también forma parte de la reunión, según un representante que habló bajo condición de anonimato debido a que no contaba con autorización a tocar el tema de manera pública.

Las más recientes negociaciones se dan tan sólo una semana después de que Guaidó señalara que no había planes inmediatos de diálogo adicional en Noruega. Reiteró que la exigencia de la oposición a una nueva elección presidencial no es negociable. Alrededor de 50 países, incluyendo a Estados Unidos, consideran que los comicios presidenciales venezolanos de 2018 fueron ilegítimos, en gran medida debido a que no contaron con la participación de opositores de renombre.

Maduro ha defendido la legalidad de su reelección del año pasado, y no ha mostrado indicios de que pretenda volver a hacer campaña.

Pero las opciones de la oposición parecen reducirse cada vez más. El entusiasmo inicial entre los miles de venezolanos que salieron a las calles en respaldo de Guaidó ha disminuido. Un intento de iniciar una rebelión militar el pasado 30 de abril fue apagado rápidamente.

Conforme se prolonga la crisis, un gran número de venezolanos siguen huyendo del país, y la calidad de vida se deteriora constantemente para aquellos que deciden permanecer en Venezuela. Naciones Unidas calcula que alrededor de 4 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años para escapar de la maltrecha economía que es asediada por la hiperinflación y un desabasto generalizado de alimentos y medicinas.

El gobierno emitió el jueves billetes de mayor denominación de bolívares en un intento por mantener el paso de la inflación. El banco central señaló que los billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares ayudarían a realizar pagos y transacciones más eficientes. Pero el billete de mayor valor apenas equivale a 8 dólares.

Varios venezolanos se mostraron escépticos de las nuevas medidas.

Rafael Gerardi, un residente de Caracas de 57 años de edad, dijo que con los nuevos billetes sólo será más difícil obtener cambio después de realizar un pago.

"El problema es que cuando tú lo vayas a usar, ¿cómo vas a hacer tú para recibir el vuelto? O sea, te dan 10 mil bolívares en un billete de 10 mil y lo vas a pagar en una "camionetica” (autobús) que vale 500”, dijo Gerardi. “El problema... No sé cómo plantearlo ni siquiera porque no tiene ni lógica".