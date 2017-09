635x357 Gays y lesbianas rechazan discriminación en Paraguay. PEDRO SERVIN (Associated Press)

Las agrupaciones de gays y lesbianas se manifestaron el sábado para denunciar supuestos actos discriminatorios sufridos en los ministerios de Salud Pública y Justicia de Paraguay.

"Reconocemos que no existe ninguna ley protectora de las personas con preferencia sexual diferente, pero rechazamos tratos discriminatorios de oficinas gubernamentales hacia nosotras", dijo a The Associated Press Carolina Robledo, líder de la organización Aireana, de lesbianas.

La manifestación, con aproximadamente un millar de militantes de colectivos de trans sexuales, bisexuals, intersexuales, gays y lesbianas se hizo en la plaza O´Leary, de Asunción.

"El ministerio de Salud Pública se comprometió a otorgar servicios médicos a nuestras compañeras, pero cuando ellas van a cualquier hospital público, el personal administrativo se niega a recibirlas con su nombre social, exigiendo el registro de su verdadera identidad", acotó Robledo.

La ley de filiación, no obstante, exige que cada individuo se identifique con sus nombres y apellidos con los cuales fueron inscriptos por sus padres en las oficinas del Registro Civil.

Aclaró que por razones de seguridad personal y confidencialidad "las compañeras solo quieren ser conocidas por su nombre social".

La líder comentó, además, que "en las cárceles de mujeres están cumpliendo condenas por diferentes hechos punibles algunas lesbianas pero los directores no les permiten tener relación sexual, en la cárcel, con sus respectivas parejas del mismo sexo. Es otra discriminación", insistió.

La transexual con el nombre "Envidia me tenés", cuya verdadera identidad se negó a revelar a la AP porque dijo que la Constitución garantiza su intimidad, afirmó que "queremos ser visibles ante las autoridades del gobierno".

"El trato discriminatorio que nos dan permiten que califiquemos a ese trato como terrorismo de Estado. Sólo queremos que respeten nuestro derecho a tener una preferencia sexual diferente", apuntó.

La organización no gubernamental Coordinadora de Defensa de los Derechos Humanos en Paraguay (CODEHUPY), envió al correo electrónico de la AP un comunicado señalando que "el Estado debe afirmar los principios de igualdad".

Añadió que, además, "tiene la obligación de promover la tolerancia y la no discriminación y remover los obstáculos que garanticen estos derechos, a fin de instalar una cultura de paz que favorezca la vigencia plena de los derechos humanos de todos y todas".

No se informó de incidentes.