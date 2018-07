635x357 Generales coreanos abordan el alivio de tensiones militares. HYUNG-JIN KIM (Associated Press)

Generales de las dos Coreas se reunieron el martes en la frontera para conversaciones que buscan aliviar décadas de enfrentamiento militar. Es la segunda reunión de este tipo desde que el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder de Norte, Kim Jong Un, celebraron una histórica cumbre en abril en la que se comprometieron a reducir el peligro de otra guerra en la península.

El encuentro se produjo días después de que Corea del Norte entregó a Estados Unidos los restos de los fallecidos en la Guerra de Corea, en el último indicio del triunfo de la diplomacia tras las amenazas cruzadas entre Washington y Pyongyang el año pasado.

Los generales discutían la forma de poner en marcha los acuerdos no nucleares de la cumbre coreana, pero no se esperaban grandes anuncios tras la reunión en la localidad fronteriza de Panmunjom. Algunos expertos dicen que Corea del Sur no puede acceder a medidas drásticas para reducir las hostilidades a menos que el Norte dé pasos firmes hacia la desnuclearización.

Durante el encuentro del 27 de abril, los líderes de las dos naciones acordaron desarmar una zona controlada por ambas en Panmunjom, trabajar para evitar enfrentamientos accidentales a lo largo de su disputada frontera marítima occidental y suspender todos los actos hostiles. Desde entonces, Seúl y Pyongyang han desmantelado sus altavoces de propaganda en la frontera, recuperaron una línea telefónica directa para asuntos militares y celebraron sus primeras conversaciones entre generales desde 2007.

La reunión del martes podría abordar la reducción del número de efectivos militares en Panmunjom, la retirada de armamento pesado de la zona y el alejamiento de algunos puestos de guardia de la zona desmilitarizada que separa las dos naciones. Además podrían discutir fórmulas para que sus pescadores faenen tranquilamente a lo largo de las fronteras marítimas, escenario de varias escaramuzas sangrientas en los últimos años.

El Ministerio de Defensa dijo que no ofrecerá detalles concretos sobre la agenda del encuentro.

La reunión comenzó de forma amistosa con los delegados de ambos países afirmando que esperan alcanzar acuerdos significativos.

El jefe de la delegación de Corea del Norte, el teniente general An Ik San, dijo que sentía una “sensación de misión” para contribuir a la paz y la prosperidad entre las Coreas. Su homólogo surcoreano, el mayor general Kim Do Gyun, apuntó que confía en que el diálogo arroje los "logros que el Sur, Corea del Norte y la comunidad internacional quieren”, según reportaron los medios surcoreanos presentes en el acto.