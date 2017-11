Globos y seguridad en Desfile del Día de Gracias de Macy’s

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's contó con globos gigantes, bandas musicales, celebridades e intensas medidas de seguridad en un año opacado por ataques a reuniones al aire libre.

Con nuevas caras y antiguos favoritos, el gran espectáculo estadounidense recorrió 3,2 kilómetros (2,5 millas) por las calles de Manhattan en una mañana fría.

"Las multitudes siguen siendo las mismas, pero aquí hay muchos policías más. Es la época que estamos viviendo", dijo Paul Seyforth en el desfile, al que ha acudido desde la década de 1950.

"No ha cambiado mucho _los globos, las bandas, las carrozas_ y eso es lo bueno", agregó Seyforth, de 76 años, quien viajó desde Denver para celebrar sus bodas de oro en Nueva York y ver el desfile.

El espectáculo televisado transcurría tranquilamente, aunque, aproximadamente a la mitad, una ráfaga de viento en un día tranquilo en gran medida empujó a un globo en forma de bastón de caramelo hacia las ramas de un árbol, y se reventó casi al inicio de la ruta en el Upper West Side de Manhattan. Nadie resultó herido.

En 2005, uno de los emblemáticos globos del desfile dejó a dos personas heridas luego de estrellarse contra una farola en Times Square tras salirse de curso debido a una ráfaga de viento. El bastón de caramelo era más chico que los globos gigantes.

Timothy McMillian, su esposa, su hija de 9 años y familiares políticos llegaron a la ruta a las 6:30 de la mañana para asegurar sus lugares. Viajaron desde Greensboro, Carolina del Norte, con el fin de ver en persona el espectáculo que durante años habían visto por televisión.

McMillian, un profesor de escuela de 45 años, hizo una reservación en un hotel hace meses, pero comenzó a preocuparse por la seguridad después del ataque en una vía para ciclistas cerca del World Trade Center que dejó ocho muertos en Halloween.

"Como el evento era al aire libre, estábamos preocupados", dijo McMillian. "Pero sabíamos que habría más seguridad hoy día, y tenemos confianza absoluta en la policía de Nueva York".

Las autoridades dijeron que no había confirmación de que exista una amenaza creíble contra el desfile, pero no dejaron nada a la suerte después del ataque con una camioneta en la vía para ciclistas y la masacre de octubre en un concierto al aire libre en Las Vegas que dejó 58 muertos.

Cuatro activistas saltaron las barreras y se sentaron brevemente en la calle alrededor de las 9:10 de la mañana para protestar por el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual extendía las protecciones a los inmigrantes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, según un vocero del grupo activista Cosecha. La policía rápidamente los escoltó de regreso a su lugar. Nadie fue arrestado y el desfile no se demoró.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York estuvieron circulando entre la gente con armas de asalto y detectores de radiación portátiles. Había francotiradores en los techos y camiones de limpieza con sacos de arena cerraban el paso al tráfico en las intersecciones. Los policías también escoltaban cada uno de los globos gigantes.

El 91er desfile anual contó con nuevos globos, incluido Olaf de la película “Frozen” de Disney, y Chase de la serie televisiva de dibujos animados “Paw Patrol”, así como una nueva versión del Grinch de Dr. Seuss.

Smokey Robinson, The Roots, Flo Rida y Wyclef Jean estaban entre las estrellas que festejaron, y también hubo presentaciones de los elencos de las obras “Anastasia”, “Dear Evan Hansen” y SpongeBob SquarePants” de Broadway. Había una decena de bandas musicales, así como las Rockettes del Radio City Music Hall con su paso elevado, y desde luego Santa Claus.

“Esto es lo que más me gusta”, declaró el músico Questlove a The Associated Press mientras se preparaba para subir a la carroza de Gibson Guitars con sus compañeros de banda en The Roots y Jimmy Fallon, conductor de “The Tonight Show”, en el que The Roots son la banda de casa.

“El pasar de ser un espectador a estar allá arriba, como que es algo genial”, señaló.

Por su parte, el cantautor Andy Grammer añadió, justo cuando subía a la carroza de Homewood Suites: “Es como estar en el centro del Día de Acción de Gracias”.