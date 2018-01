635x357 Gobernador de Missouri dice que no hubo extorsión en amorío.

El gobernador de Missouri Eric Greitens dijo el sábado que no hubo extorsión ni amenazas de violencia en un amorío extramarital que tuvo en 2015.

En su primera entrevista desde que se dio a conocer el amorío, el gobernador republicano le dijo a The Associated Press que no se retirará del cargo.

Poco tiempo después del discurso anual de Greitens la semana pasada, la televisora de St. Louis KMOV dio a conocer la noticia sobre el amorío.

El abogado de Greitens negó que el gobernador haya amenazado con publicar una fotografía de la mujer en la que aparece semidesnuda si decía algo sobre el amorío. La mujer era su estilista.

Pero esta es la primera vez que Greitens habla personalmente sobre algunas de las acusaciones en su contra.

El gobernador no contestó directamente las preguntas sobre si él había tomado la fotografía en cuestión. Dijo que ni él ni su equipo habían sido contactados por el FBI o por la fiscalía del circuito de St. Louis, la cual investiga el caso.