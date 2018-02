Gobernador P.Rico pide ayuda inmediata al Congreso EEUU para operar eléctrica

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, pidió hoy al Departamento del Tesoro federal que desembolse "inmediatamente" ayuda de los Préstamos para Desastres Comunitarios (CDL, por su sigla en inglés) para seguir operando la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante la falta de liquidez.

Si la AEE no consigue una mínima cantidad de dinero el gobernador Rosselló podría tomar la decisión de cesar las operaciones parcialmente y restarle el servicio eléctrico por 24 horas a miles de clientes.

"Esto comenzó en octubre. El Congreso aprobó este dinero específicamente para atender el tema de la liquidez de Gobierno central y las corporaciones públicas", recordó Rosselló en un comunicado de prensa sobre la ayuda de los CDL que propuso el gobierno federal estadounidense tras el paso de los huracanes Irma y María sobre la isla.

"El Tesoro federal debe desembolsar el dinero inmediatamente porque ya esto es una situación urgente", sentenció el gobernador, quien se encuentra en el estado de Pensilvania.

Asimismo, Rosselló urgió al gobierno federal a tomar acción sobre los CDL y que aún siguen atrapados en la burocracia administrativa.

"Se trata de gente que está entre medio de la burocracia. Si se va la luz en Puerto Rico, si no se puede comprar el combustible, será una crisis humanitaria. Podemos evitarla, pero se tienen que mover las cosas", enfatizó.

El jueves, Laura Taylor, la jueza que lleva el caso de la quiebra del gobierno de la isla, denegó en una vista la petición de un préstamo de 1.000 millones de dólares formulada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico.

Por su parte, tras la denegación de la jueza del préstamo, la Junta de Supervisión Fiscal solicitó otro préstamo de 300 millones de dólares.

"El tiempo sigue corriendo y no hay liquidez. Si llega el momento donde tenemos que hacer salvaguardas para que no se apague la luz en Puerto Rico, lo voy a hacer. Si yo tengo que apagar generadores de redundancia, lo voy a hacer. No podemos llegar a una posición donde la infraestructura crítica en Puerto Rico se quede sin energía", expresó Rosselló.

El jefe del Ejecutivo puertorriqueño contó que continúa en conversaciones con el Tesoro Federal "y todavía no nos han informado cuáles son los términos".

El gobernador recordó que cuando su gobierno logró obtener la asignación monetaria para Puerto Rico en octubre, "la intención era atender la crisis inmediata de liquidez".

Sin embargo, según dijo, "a cuatro meses de esa asignación, y luego de que las diferentes jurisdicciones ya han tenido acceso a los fondos bajo este programa, Puerto Rico aún no tiene formalmente ni los términos bajo los cuales se otorgarán estos fondos".

Rosselló indicó que su equipo trabaja "día a día" en proveer la información fiscal a las autoridades pertinentes, pero enfatizó "que estas necesitan responder a la necesidad del pueblo lo antes posible".

La AEE tiene una deuda multimillonaria de unos 9.000 millones de dólares, así como una infraestructura ya debilitada antes del paso del huracán María y que este ciclón dañó más.

Hoy la AEE informó que el 80,3 por ciento de sus clientes ya tienen luz tras el paso del huracán.