Gobernador de Puerto Rico enfrenta multitudinaria marcha y paro general

El asediado gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, enfrenta este lunes un paro general, el repudio de emblemáticos artistas como Ricky Martin y René Pérez, y la marcha de decenas de miles de personas que exigen su renuncia a raíz del llamado "chatgate".

Los manifestantes bloquearon la principal avenida de San Juan y comenzaron a congregarse en la que promete ser la mayor manifestación desde que comenzaron las protestas hace diez días, algunas de ellas violentas.

Rosselló ha dicho que no renunciará, pero cedió parcialmente el domingo al anunciar que ya no buscará la reelección en noviembre de 2020 y que acepta un juicio político.

"Los he escuchado y los escucho hoy (...). He cometido errores y me he disculpado", dijo el gobernador de este territorio estadounidense en el Caribe, que aboga por la anexión de la isla como el estado 51.

Pero esto no fue suficiente para los manifestantes, ofendidos por los comentarios burlones a las víctimas del huracán María, revelados en el chat de Telegram hecho público hace dos semanas, y los casos de corrupción en su gobierno por el desvío de fondos destinados a la reconstrucción.

"No es suficiente. Debe de entregar el poder a los nuevos líderes", comentó la manifestante Isham Rodríguez, de 36 años, golpeando una cacerola en la marcha. "El gobernador ha atropellado los derechos de nuestro país", dijo a la AFP.

Dos de los líderes de las protestas, los cantantes Ricky Martin y René Pérez (Residente), tampoco aceptaron esta alternativa y prometieron asistir a la protesta.

"Ricardo Rosselló, no solamente eres cínico, también eres maquiavélico", dijo Martin en sus redes sociales, pidiendo a los congresistas que inicien un proceso de destitución.

Pérez, exintegrante de Calle 13, dijo que el mensaje de Rosselló era "una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico".

"No es solamente los chats y hablar malo, cabrón. Yo hablo malo", dijo en su Instagram. "Es por toda la corrupción que hay detrás de ti, por todo lo que hiciste (...) Gente murió por tu cabrona culpa, por no poder organizar las cosas bien".

Hace dos semanas, se filtró un chat de Telegram donde Rosselló y otros 11 hombres de su entorno cercano intercambiaban mensajes considerados ofensivos, homofóbicos y misóginos por sus críticos.

Días antes, la fiscalía ordenó el arresto de seis funcionarios acusados de malversar 15 millones de dólares de fondos federales para la recuperación de Puerto Rico tras el azote de María en 2017, su peor huracán en un siglo.