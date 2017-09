Gobernador P. Rico afirma isla está cerca crisis humanitaria que puede evitar

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, aseguró hoy que la isla "está cerca de una crisis humanitaria" pero que la puede evitar si se consiguen recursos suficientes para hacer frente a la recuperación del territorio tras el paso del huracán María.

En este sentido, recordó que en caso de que no entren fondos adicionales en la isla "no habrá recaudos suficientes en los próximos meses para dedicarlos a la emergencia".

"Si no tenemos flexibilidad fiscal no podremos evitar una crisis humanitaria", agregó, ya que no se podrá lograr que entre dinero.

En este sentido, hizo un llamamiento al Congreso de Estados Unidos para que tome acción y ayude a la isla a lograr dicha flexibilidad.

"Se reconoce que es un desastre sin precedentes y por lo tanto se tienen que tomar acciones sin precedentes", añadió.

El paso del huracán María ha ocasionado la muerte de 16 personas, según datos oficiales.