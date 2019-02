Gobierno prohíbe ingreso a Venezuela a seis eurodiputados invitados por Guaidó

El gobierno de Venezuela prohibió el ingreso de seis eurodiputados que viajaron este domingo al país invitados por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por 50 países, denunciaron los diputados desde el aeropuerto.

"Estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión, ni tenemos ningún documento que justifique por qué nos tiran fuera del país", denunció el diputado español Esteban González Pons, quien encabeza la delegación.

En un video grabado desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, González Pons, rodeado de sus compañeros, explicó que viajaron a Venezuela con una invitación oficial del Parlamento, de mayoría opositora y cuyo jefe es Guaidó.

Además de González Pons, se prohibió la entrada a Esther de Lange, Paulo Rangel, José Ignacio Salafranca, Gabriel Mato Adrover y Juan Salafranca, todos miembros del Partido Popular Europeo (PPE).

"Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó, no se trata de no dejarnos entrar a nosotros, si no en no dejar que el presidente interino vea a ninguna autoridad fuera de Venezuela", aseguró.

Luego que el Legislativo declarara la "usurpación" de Nicolás Maduro del cargo de presidente, al cual fue reelecto en mayo pasado en cuestionados comicios, Guaidó se autoproclamó mandatario encargado el pasado 23 de enero.

El Congreso "es un órgano reconocido internacionalmente" e "invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar", señaló.

Los eurodiputados pretendían reunirse con Guaidó, a seis días del operativo que éste lidera para lograr la entrada de ayuda humanitaria que es acopiada en los vecinos Colombia y Brasil, y en la isla Curazao.

El ingreso de esa asistencia es un tema sensible en Venezuela debido a la severa escasez de medicinas y bienes esenciales. El gobierno socialista bloquea la ayuda por considerarla un "show" para alentar una invasión militar de Estados Unidos.

Maduro, bajo cuya gestión Venezuela ha caído en la peor crisis de su historia contemporánea, se dice víctima de un complot internacional liderado por Estados Unidos para derrocarlo.

"Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces es que va a pasar de las palabras a los hechos, ¡Viva Venezuela libre!", expresó González Pons al término del video.