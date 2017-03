Peruana Graña y Montero niega participación en sobornos de Odebrecht

La empresa constructora peruana Graña y Montero negó hoy haber participado en los millonarios sobornos que entregó la brasileña Odebrecht en el país, y aseguró que colaborará con las investigaciones que se hacen sobre este caso, informó el Congreso de Perú en un comunicado.

José Graña Miro Quesada, expresidente del directorio de la empresa, se presentó ante una comisión del Congreso que investiga el tema, donde dijo que la constructora "no autorizó ni recomendó" pagos irregulares a funcionarios peruanos para ser favorecidos en la adjudicación de seis proyectos que hizo en consorcio con Odebrecht.

"Lo que dijo Odebrecht sobre Graña y Montero no es verdad", enfatizó en referencia a unas declaraciones del brasileño Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, quien aseguró que sus socios peruanos tenían conocimiento del pago de sobornos.

Odebrecht admitió ante la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, un período que contempla los mandatos presidenciales de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

La Justicia peruana ha ordenado la detención de Toledo, quien se encuentra en condición de prófugo, y ha abierto investigaciones contra García y Humala.

El comunicado del Congreso señaló hoy que José Graña, quien acudió ante la comisión legislativa junto al exdirector de la constructora Hernando Graña Acuña, manifestó una plena disposición a colaborar con la justicia peruana.

Durante la reunión, el congresista fujimorista Víctor Álbrecht, quien preside la comisión legislativa, comunicó que la procuraduría a cargo del caso informó hoy que se ha dispuesto investigar a Graña y a Barata por supuestas irregularidades en la ejecución del tramo 1 del Tren Eléctrico de Lima.

"No conocía esa información. Recién me entero de ella. Pero, como he dicho antes, nosotros estamos dispuestos a brindar toda la información que solicite el Ministerio Público", respondió Graña.

Los representantes de la empresa constructora señalaron que su directorio acordó colaborar con la justicia y entregar toda la información que les solicite el Ministerio Público.

"No hemos sido partícipes de los actos ilícitos que habría cometido Odebrecht", reiteró Graña.

Durante la sesión varios de los integrantes de la comisión consideraron insatisfactorias las respuestas de los invitados y en un momento la reunión pasó a carácter reservado para obtener información relacionada con la reserva bancaria y tributaria de los accionistas y de la empresa.

Los directivos precisaron luego que su empresa es consciente de las responsabilidades que pudiera tener ante el inicio de un juicio en Estados Unidos contra Odebrecht, por lo que anunciaron que contratarán un equipo de abogados en ese país. EFE