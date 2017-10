Grecia acusada de discriminación al fijar estatura mínima a candidatos a policía

Fijar una estatura mínima para poder participar en el concurso de entrada a la escuela de Policía, como ocurre en Grecia, "constituye una discriminación indirecta" hacia las mujeres, estimó este miércoles la Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE).

Esta jurisdicción, con sede en Luxemburgo, sugiere en una decisión aplicable en los 28 países de la Unión, reemplazar la selección siguiendo el criterio de la estatura por una preselección de acuerdo a las capacidades físicas de los candidatos, lo que sería menos restrictivo para las mujeres.

La causa de este litigio fue la demanda de una mujer griega, que había sido rechazada en el concurso de admisión a la escuela de policía de su país por medir menos de 1,70m, la estatura mínima fijada por la ley griega.

Ella contestó esta decisión ante la justicia al considerar que había sido discriminada por su sexo, y logró ganar la causa.

Ante un recurso presentado por el ministerio del Interior, la más alta jurisdicción administrativa griega se dirigió a la CJUE, consultándola sobre si el caso en cuestión, o sea, fijar una estatura mínima para todos los candidatos, hombres y mujeres, en este tipo de concursos es contrario al derecho europeo.

La respuesta de la CJUE fue "Sí".

