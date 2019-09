Greta Thunberg se reúne con Obama en Washington para hablar sobre el clima

El expresidente estadounidense Barack Obama se reunió con la ambientalista sueca Greta Thunberg en Washington para hablar sobre el clima, informó este martes el exmandatario en su cuenta de Twitter.

"Greta Thunberg ya es una de las grandes defensoras de nuestro planeta", escribió Obama en un tuit que incluye una foto que lo muestra saludándose con un choque de puños con Thunberg.

Durante su gobierno, Obama suscribió el Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático.

Thunberg, de 16 años, inició las huelgas estudiantiles de los viernes para presionar a los líderes políticos a que actúen contra el cambio climático y se encuentra en Estados Unidos para participar en varias movilizaciones.

"Reconociendo que su generación va a cargar con el cambio climático, ella no tiene miedo de presionar para que haya acciones reales", dijo Obama en Twitter.

"El futuro va a estar marcado por líderes como ella", agregó.

El viernes pasado, la activista sueca participó en una manifestación con otros jóvenes delante de la Casa Blanca, una previa antes de la gran movilización por el planeta prevista para el 20 de septiembre que busca presionar a los políticos que participarán en la cumbre sobre el clima de la ONU en Nueva York, el 23 de septiembre.

La joven sueca dejó sus estudios en suspenso durante un año para concentrarse en su lucha por el clima y su viaje a Nueva York lo realizó en un velero para no contribuir a las emisiones de carbono.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció en junio de 2017 que su país se retiraba del Acuerdo de París de 2015, que aspira a limitar el calentamiento global a +2ºC y, de ser posible, a +1,5ºC respecto a la era preindustrial.

Just 16, @GretaThunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Recognizing that her generation will bear the brunt of climate change, she’s unafraid to push for real action. She embodies our vision at the @ObamaFoundation: A future shaped by young leaders like her. pic.twitter.com/VgCPAaDp3C