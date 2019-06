Guaidó: "No está planteada" nueva cita con gobierno de Maduro en Noruega

El líder opositor Juan Guaidó aseguró este viernes que de momento no está planteada una nueva reunión con el gobierno venezolano en Noruega, y que cualquier tentativa de diálogo debe apuntar a la salida del poder de Nicolás Maduro.

"Hoy no está planteada ninguna reunión, ni acordada ninguna reunión que no aproxime los objetivos de Venezuela", dijo Guaidó en un acto político, refiriéndose a su exigencia de que Maduro "cese la usurpación" para instaurar un gobierno transitorio que convoque a elecciones.

El jefe parlamentario, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países encabezados por Estados Unidos, señaló luego a periodistas que informará "oportunamente" sobre eventuales conversaciones en Oslo, con el Grupo de Contacto de países europeos y latinoamericanos o con el Grupo de Lima.

"Si eso es así (una nueva cita en Noruega) ¿a qué vamos?: cese de usurpación y elecciones libres (...), pero hoy no está planteado porque si no aproximan a eso no sirve", subrayó.