Guatemala detiene a hondureño en medio de caravana migrante. SONIA PÉREZ D. (Associated Press)

Autoridades de Guatemala detuvieron el martes a un exdiputado hondureño que acompañaba a la caravana de unos 2.000 migrantes que se dirigen a Estados Unidos y que ha provocado el enojo del presidente estadounidense Donald Trump.

Una funcionaria de la Dirección de Migración guatemalteca informó a The Associated Press que el exlegislador Bartolo Fuentes fue detenido en el departamento de Chiquimula, al este de la capital, junto a Wilmer Simón Gomez y Michael Fajardo, todos por no haber realizado registros migratorios para ingresar a Guatemala.

La funcionaria habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a comentar públicamente sobre el caso.

Miembros de algunas organizaciones hondureñas dijeron hace unos días a la AP que Fuentes era uno de los organizadores del viaje, aunque participantes de la caravana en Guatemala han dicho que sólo era uno participante más.

Migración también informó que ha cerrado su sede migratoria en la frontera de Agua Caliente para no permitir el ingreso ni registrar a más migrantes hondureños que siguen llegando a la frontera.

Momentos antes de que se diera a conocer la detención, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con cortar la ayuda económica que otorga a Honduras si el gobierno de ese país no detiene la caravana que busca llegar a su territorio.