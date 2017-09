Fiscalía en Guatemala pide retirar inmunidad a presidente Jimmy Morales

La fiscalía guatemalteca solicitó el miércoles, por segunda vez, el retiro de la inmunidad del presidente guatemalteco Jimmy Morales.

El organismo pidió a la Corte Suprema de Justicia que retire la inmunidad a Morales para investigarle por haber recibido un bono de 61.000 dólares de manos del ejército, que tuvo que devolver porque el mismo se había entregado de forma anómala.

Thelma Aldana, fiscal general y Jefa del Ministerio Púbico, confirmó el pedido a The Associated Press. “Se presentó porque ingresó una denuncia de Mario Polanco (coordinador de una organización de derechos humanos) y un reporte de transacción (bancaria) sospechoso de cheques recibidos fruto de un bono entregado por el Ejército”, dijo Aldana, quien agregó que aún no se puede hablar de responsabilidad ni de un delito específico porque primero se necesita “levantar la inmunidad para poder investigar”.

El mismo miércoles, la Contraloría General de Cuentas presentó otra denuncia contra el Ministro de Defensa Williams Macilla por haber entregado el bono al presidente y por haber hecho efectivo otros pagos superiores a sus salarios promedios a la cúpula militar.

El mandatario guatemalteco ha estado en el ojo público desde hace varias semanas, cuando la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) pidieron retirarle la inmunidad, por primera vez, para investigarlo por financiamiento electoral ilícito de la campaña electoral del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) que lo llevó a gobierno en 2015.

Dos días después de conocer el proceso en su contra, Morales ordenó la expulsión del país de Iván Velásquez, titular de la CICIG, creando una grave crisis gubernamental. La Corte de Constitucionalidad protegió mediante un amparo la permanencia de Velásquez en el país.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia aceptara dar trámite al proceso y lo enviara al Congreso para decidir el retiro o no de la inmunidad, el pleno no alcanzó los votos necesarios para tomar una u otra decisión (se requerían al menos 105) y el expediente se archivó.