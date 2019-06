635x357 Hackers iraníes intensifican ciberataques contra EEUU. TAMI ABDOLLAH (Associated Press)

Irán ha aumentado sus ciberataques contra el gobierno y la infraestructura crítica de Estados Unidos en un momento en que también aumentan las tensiones entre las dos naciones, según firmas de ciberseguridad.

En semanas recientes, se cree que los hackers que trabajan para el gobierno iraní han tenido en la mira a las agencias de gobierno de Estados Unidos, así como sectores de la economía, incluidos el petróleo y gas, enviando correos electrónicos “spear phishing”, cuando se trata de engañar a una organización o individuo sobre el cual se tiene cierta información para que revele datos confidenciales, según representantes de las compañías de seguridad CrowdStrike y FireEye, que suelen monitorear dicha actividad.

Se desconocía si otros hackers lograron obtener acceso a las redes con los correos, que suelen parecer legítimos, pero contienen software malicioso.

Los ciberataques son el capítulo más reciente en las actuales operaciones cibernéticas de Estados Unidos e Irán y este fuerte aumento en los ataques ocurre después de que el gobierno del presidente Donald Trump impusiera este mes sanciones contra el sector petroquímico del país.

Las tensiones han aumentado desde que Estados Unidos se retiró el año pasado del acuerdo nuclear del 2015 con Irán y comenzó una política de “presión máxima”. Desde entonces, Irán ha sido golpeado con varias rondas de sanciones. Las tensiones aumentaron esta semana después de que Irán derribara un dron no tripulado de Estados Unidos, un incidente que casi provocó un ataque militar de Estados Unidos contra Irán la tarde del jueves.

“Ambas partes están desesperadas por saber qué piensa el otro”, dijo John Hultquist, director de análisis de inteligencia en FireEye. “Sin duda se puede prever que el régimen hará uso de cualquier herramienta de que disponga para reducir la incertidumbre sobre lo que sucederá después, sobre cuál será la siguiente acción de Estados Unidos”.

La Agencia de Seguridad Nacional no abordó directamente los ciberataques iraníes, pero dijo en un comunicado a The Associated Press el viernes que “ha habido serios problemas con las maliciosas ciberacciones iraníes en el pasado”.

“En estos tiempos de tensiones intensificadas, conviene que todos estén atentos a las señales de agresión iraní en el ciberespacio y se aseguren de tener las defensas adecuadas”, dijo la agencia.