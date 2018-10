Haddad y Lula disparan contra ultraderechista Bolsonaro, que crece en sondeo en Brasil

A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Brasil, el candidato de izquierda Fernando Haddad concentró este lunes sus ataques contra el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien volvió a crecer en los sondeos y se afianza como favorito para los comicios del 7 de octubre.

El excapitán del Ejército alcanzó el 31% de las intenciones de voto, cuatro puntos más que en la medición anterior, según la encuesta de Ibope divulgada en la noche, mientras que Haddad se mantuvo estable con el mismo 21% que había registrado el miércoles, en el sondeo anterior de este instituto.

De cara a la segunda vuelta prevista el 28 de octubre, ambos están empatados con un 42%, lo que supone una pérdida de ventaja para el izquierdista del Partido de los Trabajadores (PT), que en la última encuesta superaba a Bolsonaro en cuatro puntos (42% frente a 38%).

Las malas noticias no acabaron ahí para el candidato designado por el encarcelado expresidente Lula, que también vio cómo crecía su tasa de rechazo del 27% al 38%, aunque todavía por detrás de la del ultraderechista.

Objetivo el sábado de unas multitudinarias manifestaciones convocadas por mujeres al grito de "#Ele não (Él No), Bolsonaro sigue siendo el postulante más reprobado con un estable 44%.

El representante del Partido Social Liberal (PSL), que el sábado recibió el alta después de tres semanas ingresado por la puñalada que recibió en un mitin el 6 de septiembre, solo caería en una decisión frente a Ciro Gomes, pero el centroizquierdista -tercero con 11%- tiene complicado su pase a la segunda vuelta.

A menos de una semana de las elecciones más imprevisibles y polarizadas de las últimas décadas en Brasil, la campaña aceleró la marcha este lunes.

Durante toda la jornada, que comenzó visitando al expresidente Lula en la cárcel de Curitiba (sur), Haddad centró sus ataques en Bolsonaro, retomando la consigna bajo la cual cientos de miles de brasileñas salieron el sábado a las calles de todo el país y que se ha convertido en el eslogan de los opositores del ultraderechista.

"'Él no' porque no respeta la diversidad, no respeta a las mujeres, no respeta a los negros", afirmó ante unas 400 personas, tras verse con el expresidente en la prisión donde purga una pena de 12 años y un mes de cárcel por corrupción y lavado de dinero.

Un discurso que Haddad retomó también en la noche, durante su acto con artistas en el centro de Rio, colmada de simpatizantes que coreaban "Lula libre".

"Nunca se sabe el resultado electoral antes de abrir las urnas, pero puedo decirles que nuestro mensaje le está llegando a la gente", afirmó el exministro de Educación y exalcalde de Sao Paulo, de 55 años.

"Estoy sintiéndolo por dónde paso. No fue por casualidad que ocurrieron las manifestaciones del sábado en Brasil, diciendo 'Él no'", lanzó.

Todavía recuperándose en su domicilio de Rio, Bolsonaro, de 63 años, continuó su campaña por redes sociales, desde donde criticó la "cobardía o el cinismo" del resto de candidatos que le atacaron en el tenso debate televisivo del domingo, al que no acudió por motivos de salud.

Pese a estar recluido en una celda de 15 metros en Curitiba, Lula volvió a ser uno de los protagonistas de la jornada, mientras los jueces de la corte suprema se cruzan decisiones sobre si puede conceder o no entrevistas desde la prisión.

A la espera, el expresidente (2003-2010) sigue enviando cartas como la que publicó este lunes el diario Jornal do Brasil, en la que llamó a los electores a "salvar la democracia" y rechazar "la barbarie".

"El pueblo pone en jaque el proyecto ultraliberal y eso no estaba en el cálculo de los golpistas", afirmó.

En la tarde, sin embargo, el patriarca de la izquierda recibió un nuevo golpe después de que el juez Sergio Moro -el mismo que le envió a prisión- autorizara la publicación de acusaciones de quien fuera su estrecho colaborador y ministro de Hacienda, Antonio Palocci, en las que le señala de haber pedido sobornos para financiar campañas del PT.

Las acusaciones, siempre negadas por Lula, están incluidas en el acuerdo de delación premiada que Palocci, preso desde hace dos años, suscribió con la Policía Federal en abril.