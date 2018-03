Hallan restos humanos en macetas del jardín de un asesino serial en Canadá

Una búsqueda forense resultó en el hallazgo de más restos humanos escondidos en grandes macetas utilizadas por un paisajista de Toronto y presunto asesino en serie acusado de matar a hombres homosexuales, anunció la policía canadiense el lunes.

"Hemos recuperado los restos de al menos siete individuos de las macetas incautadas en la casa (al este de Toronto)", dijo el investigador principal, el sargento Hank Idsinga, en una conferencia de prensa.

Las autoridades hicieron un llamamiento al público en busca de ayuda para identificar a una víctima a partir de una fotografía aparentemente tomada post-mortem.

Bruce McArthur, de 66 años, fue arrestado en enero después de una investigación sobre la desaparición el año pasado de dos hombres de un vecindario predominantemente gay en el centro de Toronto, lo cual llevó a la policía hasta las macetas ubicadas en una propiedad que utilizó para el almacenamiento.

El último descubrimiento eleva a siete el número total de víctimas en el macabro caso, aunque hasta ahora solo tres han sido identificadas.

"Los procedimientos están en curso en un intento de identificar a estas víctimas", dijo.

Los patólogos compararon las partes del cuerpo halladas en los macetones con las huellas dactilares, registros dentales y las historias clínicas de las personas desaparecidas que se remontan a décadas atrás, en busca de posibles coincidencias.

McArthur quedó bajo sospecha en septiembre de 2017 en relación con la desaparición de Andrew Kinsman (49) una de las víctimas con la que había tenido una relación sexual de largo plazo, pero la policía al principio rechazó las sugerencias de que un asesino en serie estaba rondando el barrio gay de Toronto.

Please RT~Toronto Police Detective Sergeant Hank Idsinga asks public for help to ID 7th victim of alleged serial killer Bruce McArthur at press conference Mar5/2018. If you have info call Task Force dedicated line 416-808-2021 or anonymous tips to Crime Stoppers 1-800-222-8477 pic.twitter.com/cv29yvkUX3