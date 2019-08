Hallan niño muerto con quemaduras en basura en Baltimore

La policía halló un niño de 4 años muerto y con quemaduras graves en un recipiente de basura en Baltimore, informaron autoridades.

Documentos judiciales revelan la agonizante muerte de Malachi Lawson, cuya desaparición desató un intenso operativo de búsqueda, informa la prensa local.

Según los documentos la madre del pequeño, Alicia Lawson, y su esposa Shatika Lawson admitieron a la policía que le vertieron a Malachai agua de bañera tan caliente que se le desprendió la piel. La pareja, según la policía, temía ser detenida por lo cual ellas mismas trataron de curar las heridas.

Alicia Lawson halló al pequeño inconsciente nueve días después, lo envolvió en una cobija y tomó un Lyft al basural donde lo arrojó.

Las dos mujeres enfrentan cargos de homicidio, abuso de menores y mentir a las autoridades. El abogado de Shatika Lawson declaró que ésta no tenía malas intenciones.

Case Update: The body of Malachi Lawson has been located. The #FBI website currently features information about more than 80 missing persons: https://t.co/2gQFyNpMnI pic.twitter.com/ZdT1OwxLKP