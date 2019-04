Hallan 4 muertos en negocio en Dakota del Norte

Cuatro cadáveres fueron hallados el lunes tras un “homicidio múltiple” dentro de una empresa de administración de bienes raíces en Dakota del Norte, informó la policía.

Los cuerpos de tres hombres y una mujer fueron encontrados dentro de las instalaciones de RJR Maintenance and Management en Mandan, una ciudad de unos 22.000 habitantes justo al otro lado del río Missouri al oeste de Bismarck, dijo Jason Ziegler, jefe de la policía. No se identificó a las víctimas y la policía no dijo cómo murieron.

“La escena del crimen es bastante amplia, así que no nos va a ser fácil ingresar y hacerlo rápido”, dijo Ziegler con respecto al ritmo de la investigación.

El edificio tiene una recepción al frente y un gran almacén en la parte trasera. Los agentes estuvieron todo el día en el lugar e y tenían pensado permanecer “el tiempo que nos lleve recopilar todo lo que necesitamos”, agregó.

No se cree que el público corra peligro, señaló Ziegler, pero sí aclaró que la policía no piensa que el sospechoso esté entre los muertos. Señaló que no tenía información sobre algún sospechoso y que no se ha determinado el móvil.

“La escena del delito se limita al sitio donde se encuentra, y con base en lo que vemos no hay evidencia de que el público en general corra peligro por lo que ocurrió aquí”, afirmó el jefe policial. “Parece ser un incidente aislado”.