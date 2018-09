"Varias víctimas" reportadas en tiroteo activo en Maryland

Varias personas han sido heridas de bala en el noreste de Maryland en lo que el FBI describe como una “situación de tiroteo activo”.

La mañana del jueves hubo un tiroteo en la zona de Perryman que dejó “varias víctimas”, tuiteó la policía del condado de Harford, Maryland. Advirtieron que el tiroteo todavía estaba activo y exhortaron a la gente evitar la zona.

La oficina del FBI en Baltimore ha acudido al lugar de los hechos y asiste al departamento policial en el incidente, tuiteó el FBI. Los agentes especiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos también han acudido al lugar.

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, dijo que su oficina monitorea la situación en Aberdeen y que el estado está listo para ofrecer cualquier tipo de apoyo.

Media Staging for the shooting in the area of Spesutia Rd and Perryman Rd is at the intersection of Short Lane and Old Philadelphia Road (Route 7). — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018

Deputies were dispatched to the reported shooting at 9:09 a.m. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018