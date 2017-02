Hillary Clinton: "El futuro es femenino"

La ex candidata presidencial demócrata Hillary Clinton difundió un video en que asevera que "el futuro es femenino" citando como ejemplo la participación de la Marcha de las Mujeres el mes pasado.

El video fue producido para la conferencia MAKERS, un encuentro en California donde se analiza cómo las mujeres pueden asumir mayores roles de liderazgo.

El mundo, dice Clinton en el video, necesita "mujeres fuertes que se hagan sentir y que expresen sus opiniones".

Pide a los asistentes a la conferencia sentar el ejemplo para las niñas y mujeres "que están inquietas por lo que les depara el futuro" y sobre "si los derechos, las oportunidades y los valores de las mujeres perdurarán".

La conferencia comenzó el lunes e incluye diversas figuras célebres de la política, la economía y el entretenimiento.

" #BEBOLD" - @HillaryClinton. Join us at The 2017 #MAKERS Conference streaming LIVE Tuesday, 8:30am PST/11:30am EST: https://t.co/zzSG90GN3G pic.twitter.com/kzFUDkOCII