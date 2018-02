Hombre habría matado con botella a esposa exhibicionista

La policía cree que un hombre usó una botella de licor como arma para matar a su esposa exhibicionista que fue hallada muerta de una herida en la cabeza afuera de su casa, indicaron el viernes documentos presentados en corte.

Kathleen Dawn West, de 42 años, fue presuntamente asesinada con una botella de licor de ajenjo en enero, alega un reporte policial.

Su esposo, William Jeffrey West, de 44 años, fue acusado de asesinato el jueves. En una conferencia de prensa, la policía dijo que la víctima murió de una herida en la cabeza pero no conjeturó sobre el arma usada.

Horas antes de que el cadáver desnudo de la mujer fuera encontrado en la calle enfrente de su casa, situada en Calera, a unos 56 kilómetros (35 millas) al sur de Birmingham, ambos compraron lo que parece ser una botella de licor de ajenjo y luego otra botella, según un video de vigilancia que Inside Edition obtuvo de una bodega ubicada cerca de la casa de la pareja.

Documentos presentados en corte no dicen si West tiene un abogado defensor y no se ha establecido una fecha para una audiencia. West, quien está arrestado tras no poder pagar una fianza de medio millón de dólares, es un policía no juramentado que está en proceso de despido de su trabajo en el Birmingham-Southern College.

La mujer, que presentaba cierta semejanza a Marilyn Monroe, publicaba en línea fotos eróticas suyas para suscriptores que pagaban 15,99 dólares al mes para verlas.

El asesinato fue resultado de una riña doméstica, dijo la policía.