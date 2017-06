EEUU: Hombre ofreció golosina a niña a cambio de posar desnuda

Un hombre de Kansas City está acusado de pornografía infantil por presuntamente dar un paquete de chicles a una niña de 7 años a cambio de que posara desnuda para unas fotos, de acuerdo con fiscales.

The Kansas City Star reportó el jueves que Dennis Everette, de 44 años, fue acusado de producción de pornografía infantil en una corte federal. Su abogado público no contestó inmediatamente a un mensaje que The Associated Press le dejó en busca de comentarios.

Documentos presentados en la corte indican que alguien descubrió las fotos luego que el acusado le prestara su celular y llamó a la madre de la menor. La madre reportó el incidente con la policía.

La niña dijo a investigadores que Everette le dijo que si le tomaba unas fotos, le daría una sorpresa y que la sorpresa era un paquete de chicles.

Everette está acusado de hacer que la niña se quite la ropa y de decirle cómo posar.