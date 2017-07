Hombres en moto realizan varios ataques con ácido en Londres

Dos hombres en una motocicleta perpetraron cinco ataques con ácido en rápida sucesión en Londres, causando varios lesionados, informó la policía el viernes. Son los más recientes de una serie de ataques similares que han causado alarma en la gente y las autoridades.

La Policía Metropolitana dijo que la serie de ataques comenzó el jueves por la noche y duró 90 minutos. Los hombres arrojaron una sustancia corrosiva a la cara de un hombre de 32 años también en moto y se alejaron llevándose su vehículo.

El patrón se repitió en una amplia franja del este de Londres. Al menos una víctima, un hombre veinteañero, sufrió lesiones que alterarán su vida, dijo la policía.

Un joven de 16 años fue arrestado bajo sospecha de robo y daños corporales graves y la policía solicitó información a la ciudadanía.

Recientemente, un hombre arrojó ácido a la cara de una aspirante a modelo y su prima en un auto. El hombre de 25 años ha sido acusado.

La policía de la capital británica dice que las denuncias de ataques con líquidos corrosivos aumentaron de 261 en 2015 a 454 en 2016. Algunos ataques aparentemente son obra de pandillas o de ladrones de autos y motos.

En abril se roció ácido en un club nocturno atestado del este de Londres, dos personas quedaron parcialmente ciegas y otras desfiguradas. Un hombre ha sido acusado del hecho y aguarda juicio.

La ola de ataques ha llevado a varios legisladores a exigir restricciones a la venta y posesión de ácido sulfúrico y otros líquidos corrosivos.

La jefa de policía Cressida Dick dijo que la fuerza estaba preocupada por el aumento de esos ataques “totalmente bárbaros”.

“Arrestaremos gente, aplicaremos la ley en la medida que podamos y estamos colaborando estrechamente con (el gobierno) para ver si se requieren cambios en las leyes”, dijo a la radio LBC.

