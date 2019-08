Hospitalizan al ministro de Ambiente de Brasil en medio de crisis amazónica

El ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, fue hospitalizado este miércoles por causa de un "malestar", en medio de la crisis que enfrenta su despacho a causa de los incendios forestales desatados en la región amazónica.

Salles, de 44 años, fue ingresado en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia, que en un primer boletín informó que el ministro presenta un "cuadro de malestar" y que será sometido a una serie de análisis "de rutina", y que definió su estado como "estable", sin más precisiones.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue consultados sobre el estado del ministro en una rueda de prensa que ofreció este mismo miércoles junto al mandatario chileno, Sebastián Piñera, quien se desplazó a Brasilia para examinar la situación generada por los incendios en la región amazónica.

"No me he enterado de nada. Es bastante joven, aunque sé que eso no tiene edad", declaró Bolsonaro en relación a diversos rumores, según los cuales Salles habría sufrido un infarto.