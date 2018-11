Impiden sacar cadáver de un aeropuerto argentino por falta de papeles

El cadáver de una argentina de más de 70 años que murió mientras estaba de vacaciones en Italia se encuentra en el aeropuerto bonaerense de Ezeiza sin poder entrar en territorio argentino, después de que se extraviaran los papeles necesarios para ello, informaron hoy a Efe fuentes aduaneras.

Hasta que la Dirección General de Aduanas no reciba "una copia" de los documentos que la familia es la encargada de "gestionar", los restos continuarán en las instalaciones aeroportuarias a pesar de que llegaron a Argentina el pasado viernes 9 de noviembre.

Su familia se encontraba con ella en Italia y, al parecer, consiguió allí los certificados necesarios para repatriar el cuerpo, pero Alitalia, la compañía en la que viajaron los restos, fue la que los habría extraviado.

"Lamentamos la situación personal, pero como organismo público debemos esperar a que se cumpla con el trámite de modo tal de poder entregar el cuerpo", indicaron, al tiempo que subrayaron que "hasta la fecha" nadie ha presentado los papeles todavía.

Según la normativa, Aduanas no puede dejar que las personas que van a recoger el cadáver se lo lleven porque no pueden "acreditar" que ese cuerpo es de un familiar suyo.

"La aduana no puede entregarlo, porque si no cualquiera podría reclamarlo y no hay forma de constatarlo", informaron.

Asimismo, confirmaron que en cuanto la familia consiga la nueva copia, dejarán trasladar el cadáver "de inmediato".