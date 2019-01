Incendio en clínica de adicciones en Ecuador deja 17 muertos y 12 heridos

Al menos 17 muertos y 12 heridos dejó este viernes en Ecuador un incendio en una clínica para el tratamiento de adicciones, donde un número indeterminado de personas estaban encerradas, informaron autoridades.

Raúl Ledesma, gobernador de la provincia del Guayas, indicó a la prensa que hay 17 fallecidos y 12 heridos, que han sido trasladados a hospitales. En el lugar había entre 30 y 40 personas.

En principio el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 reportó 16 muertos "por asfixia" y sin precisar la cantidad señaló que los heridos presentaban "quemaduras en las vías aéreas".

De acuerdo con reportes de la prensa local, la clínica carecía de permisos para funcionar.

Aunque Ledesma no confirmó si la clínica de rehabilitación operaba clandestinamente, expresó que "esto no puede seguir sin ningún tipo de control".

"No puede ser que existan clínicas clandestinas o no, formales o informales, que no tengan verificado por parte de las autoridades competentes vías de evacuación, los temas de los extintores, que dejen encerrada a la gente", añadió.

Las autoridades presumen que se trató de un incendio causado por los propios pacientes.

Los bomberos "nos indican que ellos (los internos) apilaron los colchones y provocaron un incendio. Puede ser una práctica que usaban para que los saquen del encierro, porque estaban encerrados", dijo Tanya Varela, jefe de policía de la zona.

El lugar donde ocurrió el incendio no tenía ventilación, por lo que los colchones se quemaron rápidamente.

"Es un espacio cerrado, es un espacio bastante grande, pero donde había bastantes internos", comentó a la prensa Reinaldo Carbo, jefe de bomberos.

El director de la clínica está prófugo y las autoridades han montado un operativo para localizarlo en otros centro de rehabilitación que serían de su propiedad.