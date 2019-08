Incendios en Bolivia por quema de pastizales se acercan al Paraguay

Incendios forestales arrasaron 471.000 hectáreas de bosque y cultivos, mientras que uno de los puntos de fuego en la región boliviana de Santa Cruz (este) se acercaba este lunes a la frontera con Paraguay, según fuentes oficiales, que temen mayores efectos por los vientos y el clima seco.

"En cinco días hemos estado reportando 471.000 hectáreas afectadas", informó la directora de la oficina de Monitoreo de Focos de Calor de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), Tania Gutiérrez, quien acotó que uno de los incendios "ya está llegando a la frontera con Paraguay".

Los focos de fuego fueron provocados por la quema de campos de cultivo, práctica ancestral que en Bolivia recibe el nombre de "chaqueo", con la creencia de que la ceniza mejora la calidad de la tierra para la siembra.

La secretaría del Medio ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Cinthia Asín, informó por separado que los pronósticos son desalentadores: "seguimos teniendo fuertes vientos y no existen pronósticos de lluvias, no va a llover hasta septiembre y si va a llover será esporádica, pero no en cantidad suficiente".