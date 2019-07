Indígenas difunden imágenes de etnia amazónica aislada y amenazada por madereros en Brasil

Una asociación de cineastas indígenas divulgó un vídeo que muestra en actitud vigilante a indígenas awá, una etnia aislada de la Amazonía brasileña que está cada vez más amenazada por la acción de los madereros.

En el clip de 58 segundos grabado en agosto de 2018 y difundido este lunes por Survival International, una organización de protección de los pueblos autóctonos, se ve entre los árboles el rostro nítido de un hombre joven, con el torso desnudo, ataviado con collares y con un machete pequeño en las manos, atento a cuanto pueda circundarlo. A un costado se percibe que hay otra persona portando flechas, aunque la tapan algunas ramas.

Repentinamente, el joven mira hacia la cámara, en un gesto que parece indicar que percibe que no están solos, y ambos se van en dirección contraria a quienes graban, que pertenecen a una asociación de realizadores audiovisuales indígenas llamada Mídia Índia.

El autor de las imágenes, Flay Guajajara, pertenece a la etnia guajajara, que vive en aldeas alrededor del territorio awá, en el estado de Maranhao (nordeste).

Varios guajajara formaron el grupo Guardianes de la Selva, que intenta defender territorios amenazados por el avance de las actividades agropecuarias y extractivas.

Los Guardianes se convirtieron de hecho en protectores de los awá, uno de los más de cien pueblos aislados en la Amazonía brasileña, a menudo integrados por decenas de miembros. Se trata de la mayor concentración de este tipo en el mundo.

Los indígenas aislados son definidos por la Fundación Nacional del Indio (Funai) como grupos humanos con una interacción prácticamente nula con otros núcleos humanos.

"Esperamos que este vídeo traiga un resultado positivo y genere una repercusión internacional", dijo el autor de las imágenes, Flay Guajajara, citado por Survival International.

"No teníamos autorización para filmar pero sabemos la importancia de usar la imagen de los awá, porque si no divulgamos esto al mundo, ellos van a terminar asesinados por los madereros. Es necesario mostrar que existen y corren riesgo de muerte", dijo Erisvan Guajajara, portavoz de Mídia Índia.

Erisvan Guajajara explicó que estaban cazando en un territorio cercano a sus aldeas cuando vieron a los awá y decidieron grabarlos.

"Estamos usando esta imagen para pedir socorro", agregó.

Los territorios indígenas están cada vez más amenazados por madereros y hacenderos en busca de la extracción de recursos y la cría de ganado, y la tarea de mantenerlos da señales de complicarse más desde la llegada al poder en enero del presidente Jair Bolsonaro, con fuerte apoyo del agronegocio.

El mandatario de ultraderecha volvió a acusar el viernes, en una conferencia de prensa con corresponsales, a grupos extranjeros de querer "que los indígenas permanezcan en un estado prehistórico, sin acceso a la tecnología, la ciencia y a las mil maravillas de la modernidad" y cuestionó las cifras de deforestación del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe).

El instituto informó que en junio la deforestación de la Amazonía legal aumentó 88% en comparación con el mismo mes de 2018.

"El presidente Bolsonaro y sus amigos de la industria maderera bien que querrían ver eliminados a aquellos [indígenas aislados] que aún sobreviven. Apenas el clamor mundial puede impedir su genocidio", dijo el director de Survival International, Stephen Corry.

