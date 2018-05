Indignación contra abogado de NYC que insultó a latinos por hablar español

Escuchó a dos empleados hablando en español en un supermercado de Nueva York y no pudo tolerarlo: los insultó y amenazó con llamar a la policía. Pero fue filmado y ahora este abogado perdió su lugar de trabajo y hay un pedido formal para revocar su título.

Los gritos racistas proferidos el martes por un hombre identificado por la prensa estadounidense como el abogado Aaron Schlossberg, de 44 años, en el restaurante Fresh Kitchen de Madison Avenue levantaron pólvora en las redes sociales. El video filmado por una clienta tiene ya más de 4 millones de reproducciones.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?



Please share this.



Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish...TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.



Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c