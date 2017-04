Expulsión de pasajero de avión de United causa indignación

Un video en el que se puede ver a varios policías sacando a rastras a un pasajero de un avión de United Airlines desató el lunes una ola de indignación en las redes sociales, mientras que una portavoz de la aerolínea insistió en que los empleados no tuvieron otra opción que llamar a las autoridades para que sacaran al hombre.

Mientras el avión se preparaba para despegar del Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, los policías agarran al hombre, que está sentado junto a una ventanilla, lo sacan a la fuerza por encima del reposabrazos, y lo arrastran por el pasillo, según lo que se ve en el video.

@United overbook #flight3411 and decided to force random passengers off the plane. Here's how they did it: pic.twitter.com/QfefM8X2cW