Un hombre condujo camioneta en centro comercial de Chicago

Un hombre que condujo una camioneta SUV dentro de un centro comercial de un suburbio de Chicago fue encausado el domingo de terrorismo.

La policía de la localidad de Schaumburg anunció el domingo por la mañana que el fiscal estatal autorizó el cargo contra Javier Garcia, de 22 años, de Palatine, Illinois. El individuo también fue acusado por un delito grave de daño a la propiedad. Se prevé que comparezca en un tribunal de fianzas en las próximas horas.

Los investigadores creen que Garcia actuó solo y agregaron en un comunicado que “no se ha determinado un motivo” del incidente.

Un video del incidente ocurrido el 20 de septiembre que fue publicado en las redes sociales muestra a unas personas corriendo por los pasillos del centro comercial Woodfield Mall para ponerse a salvo mientras la camioneta SUV Chevy Trailblazer negra se abría paso. Nadie resultó herido de gravedad o fue impactado por el vehículo.

Garcia fue detenido de inmediato luego de chocar la camioneta contra una tienda de ropa.

So this just happened at Woodfield. I’m safe. Jesus Christ pic.twitter.com/fOfhtPkWvr — ronin (@nipsfalloff) September 20, 2019

Update 1: Incident at @WoodfieldMall. @SchaumburgIL Police have reported that a black, SUV vehicle has driven into one of the entrances at Woodfield Mall near Sears/Rainforest Cafe. The subject is in custody. Details below. pic.twitter.com/lX9b77xP2l — Village of Schaumburg (@SchaumburgIL) September 20, 2019