Indocumentados en centros de detención de EEUU denuncian tortura psicológica

Indocumentados que han pasado por centros de detención en Arizona (EE.UU.) alegan haber sido víctimas de "maltrato psicológico" por parte de autoridades federales y permanecer en condiciones deplorables, incluso junto a migrantes con "uniformes anaranjados", que usan los presos.

Los testimonios de algunos indocumentados que se encuentran en albergues se alinean con las diversas denuncias en torno a los centros de detención, calificados de "campos de concentración" por varios organizaciones humanitarias y a favor de los inmigrantes.

Una polémica que se ha visto acrecentada con la confirmación esta semana de la muerte del hondureño Yimi Alexis Balderramos-Torres, de 30 años y el undécimo indocumentado que pierde de la vida en los últimos meses mientras está bajo custodia de las autoridades federales.

De "horrorosa" califica Javier Torres su estancia en los tres centros de detención de Arizona en los que estuvo durante 65 horas, donde lo mantuvieron en cuartos sumamente fríos, con música a todo volumen, intensas luces encendidas de manera permanente y en medio de reos con uniformes anaranjados.

Este padre hondureño, de 31 años y que cruzó la frontera con su esposa de 24 años, Dilsia, y su hijo Hergy, de 5 años, terminó en el centro de detención de Yuma, donde asegura a Efe que sufrió "tortura psicológica".

"Es terrible, mi hijo se estaba volviendo loco, después de 12 horas de encierro empezó a golpearse la cabeza en la pared, como otras personas que hacían lo mismo", señaló el inmigrante, que logró ser puesto en libertad y dirigirse al albergue Helping with all my Heart, de Phoenix (Arizona).