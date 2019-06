Informático sueco niega pertenecer a WikiLeaks tras ser liberado en Ecuador

El informático sueco Ola Bini, quien fue liberado ayer de una cárcel de Quito, afirmó este viernes ser amigo de Julian Assange, pero negó pertenecer de "Wikileaks", al ratificar su inocencia sobre el delito de espionaje que se le acusa en Ecuador.

Bini, que se presentó ante la Fiscalía General, como medida cautelar en el caso que se sigue en su contra, afirmó que nunca ha tenido vínculos con WikiLeaks, pese a que aceptó ser amigo personal de su fundador.

"Sí, él es mi amigo", dijo y afirmó que visitó al australiano en la Embajada de Ecuador en Londres, donde Assange estuvo asilado desde el año 2012 hasta abril pasado.

"No, yo no soy, nunca he sido miembro de WikiLeaks", apuntó Bini en los exteriores del Ministerio Público en Quito y añadió que quiere seguir en el país.