Inicia ejercicio multinacional para asegurar la defensa del Canal de Panamá

Representantes de las Fuerzas Armadas de 20 países, en su mayoría de América Latina, participan desde hoy en el ejercicio multinacional Panamax 2018, que es organizado por la Armada estadounidense y se realiza, en su mayoría, en bases militares de Florida.

Según informó hoy el Comando Sur de Estados Unidos, con sede en Miami, el objetivo de este evento de carácter anual es proporcionar a los participantes "la oportunidad de llevar a cabo operaciones de seguridad y estabilidad", además de "fortalecer su capacidad para planificar y ejecutar operaciones multinacionales complejas".

Serán parte de este ejercicio, que se desarrollará hasta el 10 de agosto, representantes de las Armadas de Panamá, así como de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Además de EE.UU., el país anfitrión, también participarán Reino Unido, Canadá y Francia, mientras que miembros de las Fuerzas Armadas de España, Polonia y Tailandia serán observadores en la edición de este año, según una nota del Comando Sur, uno de los nueve comandos estadounidenses.

Panamax es un escenario simulado de un "espacio marítimo importante, como es el canal de Panamá, que es crucial para el comercio internacional", según señaló a Efe José Ruiz, vocero del Comando Sur.

Este ejercicio, cuya primera edición se celebró en 2003 y con participación de 3 países, congrega a personal militar "con conocimientos extensivos del rol que dominan", dijo Ruiz.

En el ejercicio de este año Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos compartirán "roles de liderazgo dentro de las fuerzas multinacionales simuladas", de acuerdo al comunicado.

Además de la sede del Comando Sur, en Miami, el evento se desarrollará en la Base de Reserva de Homestead de la Fuerza Aérea, en el sur de Florida; en la Estación Naval de Mayport, en Florida; el Fuerte Sam Houston, en Texas; y la Base Aérea Davis-Monthan, en Arizona.

20 nations taking part in exercise #PANAMAX2018 at various U.S. locations. PANAMAX helps partner nations work together & build upon capability to plan & conduct complex multinational ops. Argentina, Brazil, Colombia, Peru & U.S. sharing leadership roles. https://t.co/5rSaYXv4cL