Inminentes allanamientos a viviendas de Kirchner autorizados por Senado argentino

El juez argentino Claudio Bonadio se dispone a ordenar este jueves el allanamiento de tres residencias de la expresidenta y senadora Cristina Kirchner, tras ser autorizado por el Senado en el marco de una causa judicial que investiga supuestos sobornos millonarios para adjudicar la obra pública.

La notificación con la decisión favorable del Senado para allanar los domicilios de la expresidente, votada por unanimidad la noche del miércoles, llegó la mañana del jueves al juzgado, según fuentes judiciales.

La vicepresidente Gabriela Michetti había informado el miércoles por la red Twitter que dada la hora tardía de la votación en el Senado, enviaría este jueves al juez la comunicación con el resultado de la misma.

El pedido de allanamiento fue solicitado por el juez Bonadio y requería la votación en el Congreso, pues la exmandataria (2007-2015), elegida senadora en 2017, está amparada por fueros parlamentarios. Debido a esos fueros, Kirchner no puede ser detenida, pero se la puede imputar y condenar.

Antes de la sesión, la expresidenta difundió el martes una carta a los distintos bloques del Senado en la que se declaró dispuesta a que allanaran sus tres domicilios, un apartamento en Buenos Aires y sus dos residencias en Río Gallegos y El Calafate, en el sur del país.

Además solicitó resguardo de su intimidad, que se prohíba la presencia de cámaras durante los procedimientos y se autorice la presencia de sus abogados y un senador durante los operativos, reclamos que no fueron aprobados por sus colegas de la Cámara alta.

Kirchner, de la corriente de centro-izquierda peronista y quien sucedió a su esposo Néstor Kirchner en la presidencia en 2007, es la persona de más alto rango involucrada en el escándalo conocido como "los cuadernos de la corrupción", que indaga presuntos sobornos de importantes empresarios entre 2005 y 2015 para obtener contratos de obra pública.

Según los cálculos iniciales, la trama de sobornos podría alcanzar a los 160 millones de dólares.

La causa judicial se inició hace un mes sobre la base de apuntes tomados por un exchofer del ministerio de Planificación, Oscar Centeno, quien supuestamente hizo durante diez años (2005-2015) recorridos por Buenos Aires para llevar y traer bolsos cargados de millones de dólares.

El departamento de Kirchner en Buenos Aires, así como la residencia presidencial de Olivos y la Casa Rosada, sede del gobierno, figuran en esos cuadernos como puntos de entrega de los bolsos.

Pese al secreto de sumario, trascendió que a los apuntes del chofer se sumaron las confesiones de varios empresarios detenidos que decidieron acogerse ante la justicia a la figura del arrepentido, y más recientemente dos exfuncionarios de la gestión kirchnerista.

En el discurso ante sus colegas del Senado, Kirchner reiteró que el proceso en su contra tiene como motivación apartarla de la política.

"Si algo faltaba para consagrar la persecución política en Argentina era esta causa. Voy a ser la primera senadora allanada", aseveró.

Germán Garavano, ministro de Justicia del gobierno de Mauricio Macri, dijo este jueves que ve en la expresidenta "un profundo desapego a lo institucional y un profundo rechazo a la Justicia".

Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la exmandataria, consideró que el allanamiento en su departamento de Buenos Aires "va a ser abstracto, negativo".

"No van a encontrar más que efectos personales de la senadora. Esto es un circo, es abstracto porque no es sorpresivo", dijo Dalbón este jueves ante los periodistas que aguardaban el operativo frente al apartamento en el exclusivo barrio de Recoleta.

La expresidenta no se encuentra en su vivienda ya que pasó la noche en la casa de su hija Florencia, dijo.

Dalbón ofreció además "alcanzar al juez, si no los tiene, los instrumentos técnicos para que se puedan observar paredes, techo, piso, con escaner láser, para que no le rompan el departamento a la senadora, lo que sería una provocacion y no es necesario".

Según el abogado, Kirchner es dueña del departamento "hace años y sé que no hubo ningún tipo de modificación".

"Estamos tratando de que el circo que han armado tenga un final y que realmente se proceda y se encuentre a los corruptos, de un lado y del otro", afirmó.