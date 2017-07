Inundaciones afectan miles de inmuebles al norte de Chicago

Unos 6.800 inmuebles resultaron afectados por inundaciones “sin precedente” al norte de Chicago, y se espera que los daños se agraven el fin de semana en Illinois debido a crecidas de los ríos por aguas provenientes de Wisconsin, indicaron el viernes las autoridades.

“La gente piensa ‘bueno, ya no está lloviendo. Las cosas están bien, están mejorando’. Pues no es así”, declaró el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, después de recorrer la zona. “Es una situación peligrosa y el peligro no ha desaparecido”.

El gobernador emitió después una declaración de desastre estatal para los condados Lake, McHenry y Kane.

Rauner dijo que la medida garantizará que el estado continúe proporcionando la asistencia necesaria ahora y en los próximos días mientras los condados afectados emprenden sus acciones de recuperación.

El gobernador también ordenó a la Agencia de Gestión de Emergencias de Illinois activar el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia según se requiera para coordinar todas las solicitudes de asistencia de las comunidades afectadas por las inundaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional afirmó que los ríos Des Plaines y Fox podrían tener crecidas el sábado. Rauner dijo que, debido a esa situación, las autoridades locales podrían ordenar la evacuación de vecindarios y comunidades.

Las fuertes lluvias que azotaron el miércoles la región centro-norte de Estados Unidos dejaron sin energía eléctrica a miles de usuarios y obligaron a cerrar caminos. Por falta de electricidad, el hospital Lake Forest fue desalojado el miércoles en una zona suburbana de Chicago.

La energía fue restablecida esa noche, pero el hospital Northwestern Medicine dijo que continuaba cerrado el viernes mientras prosiguen las reparaciones a la infraestructura dañada.

El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, declaró el estado de emergencia en los condados Kenosha, Racine y Walworth, y la Guardia Nacional cooperaba con la policía local para ver cómo estaba la gente casa por casa.

El condado Lake, en Illinois, emitió una declaración de desastre, y Rauner dijo el viernes que su despacho evalúa si es necesaria hacer una declaración a nivel estatal.

De los aproximadamente 6.800 inmuebles afectados, unos 2.100 quedaron sumergidos, muchos a lo largo del sistema de vías navegables Chain O’Lakes, afirmó el presidente de la junta del condado Lake, Aaron Lawlor.