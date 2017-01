Irak: Ataque suicida en Bagdad causa al menos 6 muertos

Un suicida hizo estallar un auto cargado de explosivos el domingo en una concurrida zona comercial de la capital iraquí, matando a al menos seis civiles e hiriendo a 10 más, dijo un funcionario. Es el último incidente en una oleada de violencia reivindicada por el grupo extremista Estado Islámico.

Un miembro de las fuerzas de seguridad detectó al conductor del coche bomba y disparó, pero no pudo evitar que el suicida detonase el vehículo en el exterior del mercado al por mayor de Jamila, en el bullicioso distrito de Sadr City, de mayoría chií, en Bagdad, dijo el portavoz del Ministerio del Interior, el general Saad Maan.

Otro agente de policía y dos responsables de hospitales cercanos elevaron la cifra de víctimas mortales a 14 personas, con 42 heridos. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a revelar la información.

El grupo Estado Islámico se atribuyó de inmediato la autoría del ataque en un comunicado publicado en internet, explicando que su objetivo eran ciudadanos chiíes. The Associated Press no pudo verificar la autenticidad de la declaración, pero se publicó en un cibersitio insurgente empleado habitualmente por los extremistas.

La semana pasada, la milicia radical perpetró varios atentados con bomba en Bagdad que dejaron casi un centenar de muertos. En el más grave, un suicida atacó otra zona comercial en Sadr City matando a 41 personas e hiriendo a 64.

Las zonas comerciales y públicas están entre los objetivos más habituales de los extremistas, que buscan minar la confianza de la población en la capacidad del gobierno para mantener la seguridad. La capital iraquí ha sido escenario de ataques casi diarios reivindicados por EI, considerados un intento de distraer la atención mientras el grupo pierde terreno en los frentes abiertos en el norte y el oeste del país.

El ataque se produce un día después de que tropas del gobierno iraquí lograron nuevos avances en su ofensiva para retomar la ciudad de Mosul, en el norte, liberando nuevas zonas de radicales y acercándose por primera vez al río Tigris, que divide la ciudad.

Mosul, la segunda mayor ciudad de Irak, cayó en manos de los extremistas en el verano de 2014 durante una operación relámpago que les permitió conquistar gran parte del norte y el centro del país. Si logran recuperar el control de la ciudad, será el mayor revés hasta la fecha para el grupo. Mosul es la mayor ciudad controlada por la milicia en su autoproclamado "califato" en Irak y Siria.