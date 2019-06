Irán informa de incidente anterior con "dron espía" a fines de mayo

Irán informó este domingo sobre un anterior incidente relativo a la "intrusión" de un dron de ataque "espía" estadounidense en su espacio aéreo a finales de mayo.

En un mensaje difundido en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, afirmó que fue un aparato "MQ9" (código del dron de vigilancia y ataque estadounidense Predator B) y que el incidente ocurrió el 26 de mayo.

Zarif publica con su tuit un "mapa del itinerario del dron espía MQ9 en la fecha del 26 de mayo de 2019".

El mapa ofrece un listado preciso de la evolución de un aparato ese día entre las 19H12 y 9 segundos y las 22H52 y 7 segundos, sin precisar el huso horario.

Según el mapa, el aparato ingresó en el espacio aéreo iraní, situado encima de las aguas territoriales del país, frente a la costa de Asaluyeh, una localidad portuaria del sur de Irán, a las 20H29 y salió entre las 21H03 y las 21H29, tras haber recibido una "advertencia" de Irán en torno a las 20H30.

Siempre de acuerdo con el gráfico, el aparato recibió otras dos "advertencias" entre las 21H31 y las 21H33, cuando otra vez se acercó mucho a la frontera marítima iraní.

More evidence—including encroachment of a MQ9 spy drone on 5/26, speedboat purchases & phone calls planning to attribute ship attacks to Iran—indicate #B_Team was moments away from trapping @realDonaldTrump into a war. Prudence prevented it, but #EconomicTerrorism brings tension. pic.twitter.com/LmWJTDvt2O