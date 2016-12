Italia descarta vínculos de atacante en Berlín en el país

635x357 El primer ministro italiano Paolo Gentiloni. COLLEEN BARRY (Associated Press)

No hay indicios de que el tunecino fugitivo sospechoso de perpetrar el ataque en un mercado navideño en Berlín, y quien murió en un enfrentamiento con policías cerca de Milán, haya tenido contactos en Italia, afirmó el primer ministro italiano Paolo Gentiloni el jueves.

Los investigadores italianos han tratado de determinar si Anis Amri contactó a una red yihadista en Italia, país por donde ingresó a Europa al abandonar Túnez a principios de 2011 y al final de su travesía de casi cuatro días tras el atentado con un camión en Berlín que mató a 12 personas.

"Ninguna red particular ha surgido en Italia", dijo Gentiloni a los reporteros en Roma previo a una reunión sobre seguridad en Milán encabezada por su Ministerio del interior.

Gentiloni subrayó la necesidad de implementar medidas antiterroristas, entre ellas facilitar la deportación de inmigrantes que radican en el país sin autorización legal.

El jueves, Italia expulsó a un tunecino que vivía en la provincia norteña de Brescia y quien, de acuerdo con el Ministerio del Interior, recibió instrucciones el mes pasado para realizar un ataque en Italia "en represalia por las operaciones de Italia en Libia".

El ministro del Interior de Italia, Marco Minniti, indicó que el tunecino no estaba relacionado con Amri y no hay indicios de que un ataque fuera inminente, "pero la expulsión era importante porque no se trataba de cualquier personaje. Tenía antecedentes que lo hacían potencialmente interesante".

Mientras tanto, las autoridades en Roma decomisaron teléfonos celulares durante un operativo en dos apartamentos en los que Amri se hospedó en 2015, reportó la agencia de noticias ANSA. Uno es hogar de un tunecino actualmente encarcelado tras una condena por narcotráfico.

Amri murió de un balazo el viernes pasado tras enfrentarse a tiros con un policía durante una revisión de rutina de la policía en el suburbio de Sesto San Giovanni clase obrera de Milán.