635x357 Japón mantendrá ventaja en tecnologías automovilísticas. YURI KAGEYAMA (Associated Press)

El titular de Toyota Motor Corp., Akio Toyoda, escogido para dirigir a la asociación de la industria automovilística japonesa, prometió el viernes encabezar una campaña entre los fabricantes nacionales para mantener la ventaja competitiva en tecnologías emergentes como las dirigidas a eliminar por completo las emisiones y las de conducción autónoma.

Las compañías automovilísticas japonesas figuran entre las principales del mundo, pero algunas temen perder ventaja ante los grandes cambios tecnológicos y la entrada de empresas nuevas, incluidas aquéllas ajenas al sector.

Toyoda, de nuevo presidente de la Asociación de Fabricantes Automovilísticos Japoneses, reconoció que los nuevos competidores tienen muchísimos recursos económicos y tienden a maniobrar con rapidez. No dio ejemplos, pero entre los grandes nombres figuran Google Inc., con su vehículo autónomo Waymo, así como el servicio de transporte Uber.

“Mantener la competitividad es un desafío importante para los fabricantes automovilísticos japoneses”, declaró ante la prensa, y agregó que ve las nuevas tecnologías como oportunidades. “Japón no se ha rezagado”.

Toyoda dijo que Japón es líder mundial en “vehículos electrificados”, como los híbridos y los totalmente eléctricos y no se ha rezagado respecto de China, a la que se asocia más a nivel mundial con el tránsito de unidades eléctricas.

Aunque China tiene a la fecha más vehículos eléctricos en sus caminos que Japón, los híbridos son extremadamente populares en Japón. Toyota, que obtuvo ganancias sin precedente en marzo del actual año fiscal, fabrica el híbrido de mayores ventas del mundo, el Prius. Los híbridos tienen motores de gasolina y motores eléctricos pero no son de emisiones cero.

Toyoda, nieto del fundador de Toyota, es la primera persona que ha dirigido en dos ocasiones el grupo industrial de 14 miembros; la ocasión anterior fue de 2012 a 2014.

El grupo incluye a fabricantes de vehículos de carga como Mitsubishi Fuso y Mazda Motor Corp., aunque ésta que no ocupa un lugar tan prominente, así como Nissan Motor Co. y Honda Motor Co.