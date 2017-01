Jefe legislativo venezolano descarta que liberación de presos reavive diálogo

El presidente del Parlamento venezolano -de mayoría opositora- Henry Ramos Allup, afirmó este martes que la liberación de siete opositores presos en vísperas de Año Nuevo no reavivará el congelado diálogo con el gobierno.

"No debe haber presos políticos. La libertad de gente inocente no es ningún premio, no se puede tratar de un trueque: te libero rehenes para que te sientes a conversar conmigo", aseveró a periodistas en la Asamblea Nacional.

El diputado, quien el jueves será relevado en la presidencia del Parlamento tras un año en funciones, fue más allá y afirmó que su partido, Acción Democrática, no se volverá a sentar en la mesa de negociación, instalada el 30 de octubre con el auspicio del Vaticano y de la Unasur.

"Acción Democrática no se sienta ahí. Se hizo el intento (...), pero frente a este gobierno es inútil cualquier diálogo, porque este es un gobierno de facto, una dictadura", agregó.

El Vaticano y la Unasur propusieron el 13 de enero como fecha para una nueva cita, pero la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) congeló las conversaciones en diciembre, tras denunciar que el gobierno incumplió lo pactado.

La MUD exigía una salida electoral a la crisis que enfrenta el país, reflejada en una aguda escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI calculó para 2016 en 475%.

Sin embargo, las fisuras de la coalición son evidentes, pues Un Nuevo Tiempo -uno de los tres partidos de la MUD que acudió a la negociación- aún cree que el diálogo es el camino para superar la crisis.

"Hay dos caminos: el radical y el diálogo, que libera presos y plantea un cambio pacífico con gobernabilidad y estabilidad incluyente", dijo a la AFP Timoteo Zambrano, representante de UNT en la negociación.

Entre los siete opositores presos liberados el 31 de diciembre está el excandidato presidencial y fundador de UNT, Manuel Rosales. Sin embargo, siguen tras las rejas los emblemáticos opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, alcalde de Caracas.