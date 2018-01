Jefe parlamento Venezuela dice abstención VP en diálogo no afecta a oposición

El presidente del Parlamento venezolano, el opositor Omar Barboza, aseguró hoy que la decisión del partido Voluntad Popular (VP) de no participar en la última ronda de diálogos con el oficialismo en República Dominicana no generó ningún problema en la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Barboza aseveró en una entrevista con Efe que la relación de VP, encabezado por el político en arresto domiciliario Leopoldo López, con la MUD, de la que forma parte, es "normal" y que la bancada naranja sigue dentro de la alianza.

"Respetamos las razones que ellos tienen para no asistir y ellos se mantienen dentro de la MUD trabajando con nosotros, igual que en el Parlamento, y respetamos la decisión de ellos de no sentirse en un estado de ánimo propicio para irse a sentar allí", defendió el diputado por Un Nuevo Tiempo (UNT).

La semana pasada el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que VP se "autocanceló" para las elecciones presidenciales que tendrán lugar antes del 30 de abril al no registrarse para renovar su tarjeta electoral.

Este requisito para partidos que no se presentaron a las últimas elecciones fue decretado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano compuesto solo por oficialistas y no reconocido por la oposición y varios gobiernos al no ser aprobado en referéndum previo, como lo exige la Constitución.

VP decidió abstenerse, junto con los también opositores Primero Justicia (PJ) o Acción Democrática (AD), en los últimos comicios en los que se eligieron a los alcaldes al considerar que no se daban condiciones transparentes y de confianza.

Barboza calificó, tanto la decisión del CNE como la del viernes pasado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la que se impidió registrar la tarjeta de la MUD para evitar la "doble militancia", de "atropello" y aseguró que la determinación de VP no debilita a la oposición.

"Le damos toda la importancia que tiene VP como Leopoldo López como líder importante de la democracia venezolana", afirmó.

Sin embargo, defendió que la presencia de representantes de la oposición hoy en Santo Domingo se da para "insistir" en la necesidad de conseguir "garantías electorales para que la elección presidencial se haga para elegir, no para votar en un proceso que sea un simulacro controlado por el Gobierno".

"Y en el caso de que sí se acuerde (...) sin lugar a dudas vamos a derrotar a (el presidente Nicolás) Maduro en las próximas elecciones", añadió.

Unas presidenciales para las que Maduro ya se postuló como precandidato por el oficialismo y para las que la MUD todavía no ha decidido cómo elegirá al suyo, divididos como están entre grupos que prefieren un candidato por consenso y otro por primarias.

Barboza reveló hoy que desde UNT respetan las diferentes posiciones pero, remarcó, el partido observa una "tendencia (...) a favor de buscar una solución de consenso".

"Pero no nos negamos, si las posibilidades existen, al procedimiento de primarias", añadió.

Sobre sus primeros días como máximo responsable del Legislativo, que dirige desde el pasado 5 de enero y por un año, denunció que desde el Gobierno central reciben los recursos para el pago de empleados y obreros pero no para cancelar los del funcionamiento del Parlamento "ni tampoco para el pago de los diputados" de la MUD.

Reveló que la relación con los oficialistas es nula ya que "simplemente ellos no están incorporados y no están asistiendo" a las sesiones.

"Perdieron la mayoría en la AN por decisión popular y no han acatado esa mayoría que tomó esa decisión y simplemente en un momento determinado por no estar de acuerdo (...) se retiran y buscan mecanismos inconstitucionales", señaló con relación a la ANC, la cual calificó de "instrumento político paralelo a la AN".

En los diálogos en República Dominicana que buscan una salida a la crisis que vive Venezuela desde hace meses el Gobierno pide el reconocimiento de la ANC y la retirada de las sanciones económicas internacionales.