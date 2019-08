Jesuitas entregan a Fiscalía chilena resumen de abusos de emblemático cura

Los jesuitas entregaron este jueves a la Fiscalía chilena un resumen de los abusos del fallecido sacerdote Renato Poblete, quien según la investigación de la propia congregación durante 48 años abusó de al menos 22 mujeres, entre ellas 5 menores de edad.

El provincial jesuita, Cristián del Campo, fue el encargado de entregar en la Fiscalía Metropolitana Sur el resumen ejecutivo del informe que reveló los abusos sexuales cometidos por Poblete entre 1960 y 2008.

Del Campo, la directora del Centro de Prevención de Abusos y Reparación de la Compañía de Jesús, María de los Ángeles Solar, y el abogado laico Waldo Bown entregaron el documento de unas 30 páginas que resume el informe de 407 páginas que reveló los abusos de Poblete, un emblemático jesuita chileno.

El resumen, hecho por Bown, incluye detalles de los abusos, sin embargo, se puso énfasis en guardar la confidencialidad de las denunciantes.

"Las víctimas nos han pedido eso y yo voy a honrar eso que ellas han solicitado. Simplemente le transmitimos a la Fiscalía", señaló Bown a los periodistas.

"Estamos muy golpeados, muy desilusionados, pero lo que nos ha pasado a nosotros no se compara ni de cerca con lo que le ha pasado a las víctimas. Entonces bueno, es lo que nos toca, tendremos que hacer nuestro primer proceso de verdad, de recuperación de confianzas internas", enfatizó.

Por su parte, el fiscal nacional, Jorge Abbott, valoró las medidas que han tomado los jesuitas y dijo que "parte de la investigación es establecer no solo la responsabilidad de personas que actualmente no es posible perseguir, si no también de otras personas que han participado conjuntamente con aquellas personas que ya no están".

Fallecido a los 85 años, en febrero de 2010 a causa de un paro cardíaco, Renato Poblete fue entre 1982 y 2000 el capellán del Hogar de Cristo, una institución chilena de beneficencia pública, creada por San Alberto Hurtado el 19 de octubre de 1944.

En 2009, el sacerdote recibió de manos de la entonces presidenta Michelle Bachelet el Premio Bicentenario como reconocimiento del Gobierno a su trayectoria de servicio social.

La indagatoria del abogado Bown determinó que en el período 1960-2008, Renato Poblete mantuvo seis relaciones estables en un periodo de tiempo, y el investigador estimó "la existencia de aspectos abusivos en al menos cinco de ellas".

Según datos de la Fiscalía, hay 166 causas abiertas por abusos en el clero chileno, mientras las víctimas suman 248, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos.

En tanto, las personas relacionadas con la Iglesia que son investigadas suman más de 200, entre ellas 10 obispos, 152 sacerdotes, 9 diáconos, 15 laicos, 8 personas de las que no se dispone información y 27 pertenecientes a órdenes o congregaciones sin ser clérigos.