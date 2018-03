Xi Jinping aprecia esfuerzos diplomáticos de EEUU ante Corea del Norte, Trump

El presidente de China, Xi Jinping, reconoce los esfuerzos "diplomáticos" desplegados por Estados Unidos para resolver la crisis norcoreana, en lugar de optar por una "alternativa inquietante", dijo el presidente estadounidense Donald Trump el sábado.

"El presidente Xi me dijo que aprecia que Estados Unidos trabaje para resolver el problema diplomáticamente, en lugar de optar por la alternativa inquietante. China continúa ayudándonos", escribió el mandatario al dar algunos detalles de su diálogo telefónico con el líder chino el viernes.

La Casa Blanca indicó el viernes que ambos jefes de Estado "se comprometieron a mantener la presión y las sanciones hasta que Corea del Norte dé pasos concretos hacia una desnuclearización completa, verificable e irreversible".

"Aprecio las intenciones positivas del presidente (Trump) a fin de lograr una resolución pacífica del problema en la península coreana", dijo por su parte Xi durante el diálogo, según reportes de la agencia china de noticias.

El lugar y la fecha de un eventual encuentro entre líder norcoreano Kim Jong Un y Trump aún no se anunció, pero debería ser "para mayo", dijo el consejero nacional de Seguridad de Corea del Sur, Chung Eui-yong.

Pyongyang aún no ha reaccionado oficialmente al anuncio, pero su embajador ante Naciones Unidas, Pak Song Il, declaró al diario The Washington Post que la invitación resultaba de la "decisión abierta y voluntaria" de Kim Jong Un.

Gracias a esta "decisión valiente de nuestro dirigente supremo, podemos considerar asegurar la paz y la estabilidad en la península coreana", agregó.

